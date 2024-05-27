Дожди и заморозки ожидаются в Новосибирске всю неделю

Стала известна погода в Новосибирске на неделю.

По данным синоптиков “Яндекс Погоды”, в Новосибирске на протяжении недели ожидается не самая благоприятная погода — все дни продержится не только непрерывный дождь, но и минимальная температура воздуха с усиленным ветром.

Сегодня, 27 мая, с самого утра и до вечера пройдет дождь, сопровождающийся ветром до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит до +10 градусов.

Во вторник и среду ожидается аналогичная погода с температурой воздуха от +4 до +10 градусов холода и ветром до 8 метров в секунду.

В четверг, 30 мая, дождь ожидается только в утреннее время, однако синоптики предупреждают и о заморозках в этот день — от +3 градусов до +10.

31 мая и 1 июня продержится температура воздуха до +13 градусов и без осадков.

Однако в воскресенье дожди вновь вернутся.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в новосибирских лесах нашли первые подберезовики.