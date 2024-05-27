Дюжина детенышей манулов появилась в новосибирском зоопарке

Одна из самок родила пять наследников, вторая — семь. Посетители уже могут увидеть малышей.

В новосибирском зоопарке пополнение: на свет появились двенадцать манулов. Одна из самок родила пять наследников, вторая — семь. Мама, родившая пять малышей, уже имеет опыт материнства. Самка, родившая семь наследников, стала мамой впервые.

В пресс-службе зоопарка отмечают, что родились малыши в апреле, первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Сейчас им месяц, жители и гости города уже могут их увидеть в стенах учреждения.

«На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама всё время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве», —рассказывает зоолог Юлия Коновалова.

Напомним, впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор новые детеныши появляются регулярно.