Гидов для экскурсий по барам и ресторанам готовят в Новосибирске

В Новосибирске готовят гидов для экскурсий по местным барам и ресторанам.

Как сообщает портал VN.ru, в Новосибирске завершается обучающийся курс, после которого гастрономические экскурсоводы смогут обозревать для туристов рестораны, кафе и бары города. Они также сориентируют приезжих с выбором определенной кухни и стоимости в заведениях.

Уточняется, что обучение длится два месяца и за это время гастрогиды посещают 19 ресторанов и баров, а также получают дополнительную информацию о кухне, гостеприимстве, сервисе и ценах заведений.

Напомним, что в новосибирских лесах нашли первые подберезовики.