Крупный банк провел в Красноярске серию научных лекций по искусственному интеллекту

Ведущие эксперты Сбера, Института AIRI, российских вузов и партнеров рассказали о последних трендах в сфере искусственного интеллекта (AI).

24 мая на площадке Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске прошла серия бесплатных лекций по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Эксперты банка совместно с Институтом AIRI, представителями партнеров и ведущих вузов региона поделились знаниями о современных трендах развития AI, опытом его применения в обучении и различных отраслях бизнеса, а также обсудили возможности технологий в промышленности и науке.

Особое внимание участники уделили применению генеративного AI, созданию инновационных продуктов на его основе в различных сферах, включая медицину, образование и естественные науки, например, для решения задач в области квантовой химии. Спикеры также рассказали про перспективы применения AI-технологий в бизнесе, а также исследований в области компьютерного зрения и генерации 3D-объектов по текстовому запросу и изображениям с помощью нейросетей.

Также на площадке мероприятия состоялась презентация «Школы 21». Школа предоставляет возможность любому кандидату старше 18 лет, успешно прошедшему отборочные этапы, бесплатно освоить востребованную IT-специальность.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка :

«Красноярск – один из 10 городов России, где уже больше 10 тысяч человек смотрят лекции по искусственному интеллекту AI Journey, осознавая роль AI как помощника в жизни и профессиональном развитии. В стенах СФУ больше 600 студентов из вузов региона, обучающиеся на разных специальностях, впитывают в себя знания и опыт, имеющиеся в мире практические решения по разработке AI, включая сервис GigaChat, смотрят – какие мягкие навыки нужно развивать, чтобы быть успешным не только в вузе, но и в построении своей карьеры. Банк выступает помощником, основным информационным партнером, рассказывая вместе с нашими клиентами о практическом применении AI в разных сферах. Без применения цифровых навыков, современных технологий сегодня невозможно быть успешным человеком».

Организаторы серии лекций отметили активность красноярской аудитории, их погруженность в тему AI. Следить за трансляциями и расписанием региональных лекций в разных городах можно на сайте.