На путепроводе через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе обновят тротуар и дорогу

На путепроводе через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе развернуты демонтажные работы на половине моста с правой стороны, после которых будет полностью заменено дорожное покрытие на тротуаре и проезжей части, а защищать пешеходов от машин будут противобрызговые экраны.

Объект сдан в эксплуатацию в 2003 году, и на сегодня подошли сроки для восстановительно-ремонтных работ. Работы ведутся на половине моста с правой стороны путепровода. Контракт на их выполнение заключен с подрядной организацией ООО «Дорожно-мостовая инспекция». Сумма контракта – 75 млн рублей.

По техническим характеристикам проезжая часть путепровода составляет 13 метров, два тротуара шириной 3,45 метра и технологический – 1,15 метра.

«Работами предусмотрены по тротуарной части: демонтаж навеса, ремонт дорожного покрытия, устройство ограждающего экрана со стороны проезжей части, замена перильного ограждения. По проезжей части полностью отремонтируют мостовое полотно с восстановлением гидроизоляции, будет произведена замена деформационных швов и устроен водоотвод с проезжей части», – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела ремонта искусственных сооружений МКУ «Гормост» Юрий Епонешников.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком. Завершить их планируется к 15 октября текущего года.

По словам директора подрядной организации ООО «Дорожно-мостовая инспекция» Анны Васильевой, сейчас в ходе интенсивных демонтажных работ на объекте, к которым приступили с 20 мая, задействованы 8-10 человек, техники пока достаточно одной единицы. Ремонт путепровода ведется в одну смену.

Уже заключен контракт на ремонт левой стороны объекта, к которому приступят в следующем году. Там будут произведены аналогичные работы.

Обращаем внимание водителей и пешеходов на то, что для обеспечения их безопасности со стороны Красного проспекта в сторону ул. Кошурникова перекрыто движение транспорта на половине моста с правой стороны, а также введен запрет на проход пешеходов. Просим соблюдать требования установленных дорожных знаков и щитов, беречь себя и не мешать проведению ремонтных работ.