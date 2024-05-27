На трассе в Новосибирской области произошло жесткое ДТП: автомобиль влетел в фуру

В Новосибирской области произошла серьезная авария.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», 26 мая на трассе в Новосибирской области столкнулись фура и легковой автомобиль.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, девушка за рулем Toyota Cresta ехала по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 117-м км трассы поехала на обгон, однако не сумела справиться с управлением и врезалась в грузовой автомобиль.

В результате девушка получила тяжелые травмы и ее госпитализировали в больницу.