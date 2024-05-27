Новая площадка ГТО открылась для жителей Новосибирска

Площадка расположена на территории стадиона «Фламинго». Она включает в себя тренажеры для выполнения упражнений «становая тяга», «жим лежа», «подтягивание туловища», «обратная тяга», «рукоход», также на площадке есть эллипсоид и другие тренажеры, направленные на различные группы мышц.

Расположение площадки на территории спортивного комплекса позволит не только спортсменам повысить свою выносливость, она будет доступна для всех любителей физической культуры. В рамках открытия известные новосибирские спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а также в день официального открытия все желающие могли сдать нормативы ГТО.

Напомним, что в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области» в регионе будет построено еще 23 больших и малых площадок ГТО.