Новосибирские бойцы СВО поделились кадром с новым талисманом с позывным Черепаха

Неожиданный участник команды ночует с военными, а рано утром уходит недовольный.

Бойцы СВО, который сейчас несут службу под Новомихайловкой поделились в «Народным Фронтом Новосибирской области фотографией с новым талисманом — четвероногим другом. Их новый коллега своенравен: он не любит когда к нему проявляют излишнюю заботу.

«Этот кот приходит к нашим разведчикам под Новомихайловкой только ночевать. Пушистый ужинает, спит, при этом совершенно не любит, когда его тревожат, утром уходит с недовольной мордой, а вечером снова возвращается», — отмечают в пресс-службе «Народного фронта».

Бойцы СВО отмечают, что ждут котика каждый вечер и тот приходит без опозданий. Ночлег для него обустроен, спать коту там мягко и комфортно.

«Кот вечернюю поверку парней проводит ежедневно, значит есть какая-то нелогичная внеземная защита у наших ребят», — подчеркивают в пресс-службе «Народного фронта».