Новосибирскую область за неделю покинули почти 6 тысяч мигрантов

За неделю из Новосибирской области выехало почти 6 тысяч мигрантов.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в местах скопления мигрантов в Ленинском районе Новосибирска.

Таким образом, было проверено 240 иностранных граждан, из которых 26 были доставлены в дежурную часть.

За административные правонарушения составлено 15 протоколов. 6 иностранных граждан будут выдворены в страны, откуда они прибыли.

На прошлой неделе в ходе профилактических мероприятий было выявлено 173 нарушения миграционного законодательства. Один человек был депортирован, а 52 — выдворены.

За неделю в Новосибирскую область въехало более 7 тысяч иностранных граждан, а выехало почти 6 тысяч. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник МВД по Новосибирской области.

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске.