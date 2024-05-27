Новосибирцы пожаловались на сбои в работе СДЭК

Жители Новосибирска столкнулись с проблемами в работе СДЭК.

О сбое в работе СДЭК, российского оператора доставки документов и грузов, стало известно 27 мая. В настоящее время неизвестно, когда работа будет возобновлена.

«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, прием и выдача отправлений на пункты выдачи заказов. Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем», — говорится на сайте.

В данный момент специалисты устраняют неполадки.

Один из жителей Новосибирска рассказал, что сталкивался с проблемами со СДЭКом: задержки сроков, поврежденные посылки. При этом сотрудники отказались компенсировать убытки, даже несмотря на то, что посылка была застрахована.

При этом некоторые отнеслись к сбоям снисходительно, пытаясь убедить других людей, что от неполадок никто не застрахован. Об этом сообщает VN.ru.

Напомним. что в Новосибирской области почти в три раза увеличилось количество укусов клещей.