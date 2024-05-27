Пенсионерка приехала в Новосибирск, чтобы обмануть пожилую женщину

Пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, приехала в Новосибирск, где планировала обмануть другую пожилую женщину.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», обманутая пожилая женщина из Татарстана прилетела в Новосибирск, чтобы обмануть другую пенсионерку и завладеть ее квартирой.

По информации телеграм-канала, 82-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они представились полицейскими и сообщили, что хотят оформить кредит от ее имени. В результате она потеряла 1,5 миллиона рублей. Затем аферисты заявили, что ее квартиру хотят продать на черном рынке.

Чтобы не допустить этого, пенсионерка обратилась к риелтору. Она быстро продала свою квартиру и отдала «агенту» 5,5 миллиона рублей.

Мошенники пытались обмануть 77-летнюю жительницу Новосибирска, но безуспешно. Тогда они решили отправить к ней жительницу Татарстана, чтобы та смогла убедить сибирячку в необходимости сотрудничества. Женщины познакомились, и новая подруга рассказала сибирячке о черном рынке и других подобных вещах.

В результате этого мошенники стали богаче «на стоимость квартиры на Ватутина». Кроме того, мошенникам достался миллион личных сбережений жительницы Новосибирска.

Схему раскрыли родственники одной из пострадавших, которые, выслушав истории обеих обманутых женщин, отвели их в полицию.

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске.