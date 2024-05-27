Появился список пропавших детей в Новосибирской области

Трех детей, пропавших без вести, ищут в Новосибирской области.

Поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” опубликовал список детей из России, которые трагически пропали без вести и их уже долгое время не могут найти. В этот перечень попали и дети из Новосибирской области.

Еще в 2013 году пропал восьмилетний Константин Кривошеев – он ушел из дома, расположенном в поселке Озерки 6-е Каргатского района.

В 2015 году пропал 11-летний Салим Самойлов из села Травное Доволенского района.

А с апреля этого года волонтеры активно разыскивают 16-летнего Фаниса Назыпова из города Куйбышева.