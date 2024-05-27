сегодня
27 мая, 09:36
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 89.70 | eur 97.09
сегодня
27 мая, 09:36
пробки
5/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 89.70 | eur 97.09
сегодня 08:26
общество

Появился список пропавших детей в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Трех детей, пропавших без вести, ищут в Новосибирской области.

Поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” опубликовал список детей из России, которые трагически пропали без вести и их уже долгое время не могут найти. В этот перечень попали и дети из Новосибирской области.

Еще в 2013 году пропал восьмилетний Константин Кривошеев – он ушел из дома, расположенном в поселке Озерки 6-е Каргатского района.

Фото Появился список пропавших детей в Новосибирской области 2

В 2015 году пропал 11-летний Салим Самойлов из села Травное Доволенского района.

Фото Появился список пропавших детей в Новосибирской области 3

А с апреля этого года волонтеры активно разыскивают 16-летнего Фаниса Назыпова из города Куйбышева.

Фото Появился список пропавших детей в Новосибирской области 4

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в