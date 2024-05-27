Предпринимателям предложили единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах

Сбербанк внедрил новое отраслевое решение для предпринимателей, которые получают выручку от продаж на маркетплейсах. Об этом председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев рассказал в рамках public talk, который банк провел по случаю Дня предпринимателя.

Мероприятие проходило в смешанном формате – в нем очно и онлайн участвовали представители банка и бизнес-сообщества из Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Кемерово и Барнаула.

Руководитель финансовой организации поздравил бизнесменов с их профессиональным праздником, пожелав успехов и пообещав подставить плечо во всех начинаниях. После чего рассказал об первых результатах совместной работы банка и малого и среднего бизнеса.

Так, портфель кредитования малого бизнеса в Сибирском банке Сбера по итогам I квартала 2024 г. превысил 146 млрд рублей, что на 51%больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, Новосибирская область оказалась в числе лидеров по темпам роста, заняв третье место после Республик Тыва и Хакасии.

Также Дмитрий Солнцев рассказал собравшимся на межрегиональный public talk об отраслевых решениях для предпринимателей, работающимх в самых разных отраслях экономики. Еще одним направлением взаимодействия с бизнесом стало разработанное банком единое окно для управления продажами на различных торговых площадках.

В рамках нового пакета банк бесплатно поможет предпринимателям выйти на маркетплейсы. Эксперты банка окажут содействие в поиске подходящей ниши и онлайн-площадки, а также снабдят инструментами для развития онлайн-продаж. Пользователям пакета будут доступны различные спецпредложения от маркетплейсов-партнёров. Например, до 1 июля 2024 г. Мегамаркет предлагает пониженную комиссию на все товарные категории сроком на 90 дней.

«Мы хотим, чтобы как можно больше вашей продукции находило покупателей, тем более что интернет-каналы сейчас становятся все более востребованными», — отметил Дмитрий Солнцев.

Новым продуктом уже воспользовалось 178 предпринимателей.