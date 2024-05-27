Разрушенные дороги и мосты: к чему привело наводнение в Армении

В Армении произошло наводнение.

На севере Армении произошло наводнение из-за выхода реки Дебед из берегов. Это привело к серьезным разрушениям инфраструктуры и к гибели как минимум одного человека.

По информации Министерства внутренних дел республики, опубликованной 26 мая, стихия нанесла ущерб дорогам, мостам и железнодорожным путям.

Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор — Алаверди разрушено около 50 метров дорожного полотна. Несколько домов и хозяйственных построек оказались затоплены на станции Айрум.

Также в реку упал автомобиль. Сейчас ведутся поиски пропавшего без вести человека.

Из-за наводнения был разрушен мост через реку Дебед, который соединяет станцию Санаин с городом Алаверди.

Местные власти организовали эвакуацию 70 жителей поселка Дзорагет в безопасное место. Сейчас ведутся работы по устранению последствий наводнения и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Из-за наводнения была перекрыта трасса М-6, которая соединяет Армению и Грузию. Департамент автомобильных дорог призвал водителей пользоваться альтернативными маршрутами через трассы М-3 и М-1.