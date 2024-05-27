Школьник из Новосибирска дважды за день пытался ограбить магазин

В Новосибирске школьник совершил две попытки ограбления магазина за один день.

Как сообщает АБ «Гвардия», в Затулинском жилмассиве Новосибирска сотрудники охраны задержали 12-летнего мальчика, который попытался украсть из торгового зала несколько банок энергетика. Его доставили в отделение полиции, а через время отпустили.

Через четыре часа подростка вновь задержали в том же магазине на краже. Он захотел украсть коробку свежей клубники. Его отпустили, когда за ним приехала мама.

Напомним, что Новосибирскую область за неделю покинули почти 6 тысяч мигрантов.