Синоптики: в Новосибирске 27 мая похолодает до +12 и пройдет дождь

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске 27 мая ожидается похолодание до +12 градусов и дождь.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске последняя неделя мая начнется с похолодания.

Так, по данным синоптиков, ночью температура опустится до +8 — +10 градусов, а днем — до +12 — +14 градусов.

Ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями и небольшими дождями. Ветер северо-западный, до 20 метров в секунду.

В области ожидается похолодание. Ночью температура воздуха составит +1 — +6 градусов, местами +11. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, особенно на востоке региона. Скорость ветра может достигать 23 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирске продолжается отключение горячей воды.