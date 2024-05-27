В Бердске предприятие задолжало 266 миллионов рублей

Прокуратура потребовала от бердского предприятия погасить долг в размере 266 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство региона установило, что МУП «Комбинат бытовых услуг» не в полном объеме рассчиталось за коммунальные услуги, в результате чего образовалась задолженность в размере более 266 миллионов рублей.

По данным ведомства, согласно договору между ресурсоснабжающей организацией и МУП «Комбинат бытовых услуг», первое предприятие предоставляло второму услуги по водоотведению и теплоснабжению. Однако МУП не полностью оплатил предоставленные услуги.

Прокуратура Новосибирской области направила представление, после чего компания «Комбинат бытовых услуг» погасила задолженность в размере более 266 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области нашли трех пропавших девочек-подростков.