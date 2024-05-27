В добрый путь: в школах Новосибирска прошли последние звонки

24 мая для учащихся одиннадцатых классов школы №182 прозвенел последний звонок. В этом году во взрослую жизнь из школы уходят 46 выпускников. Впереди у них не менее ответственный этап жизни – сдача ЕГЭ и выбор жизненного пути. А сегодня они — главные герои праздника, гордость и надежда своих наставников и родных.

После того, как в зале собрались гости, торжественным маршем в него входят девочки в школьных платьях и парадных белых фартуках, мальчики в костюмах и белых рубашках. Родители стремятся запечатлеть своих детей в их последний день учебы. Учителя не скрывают гордости за тех, кого они 11 лет учили правилам и формулам, дружбе и взаимопомощи, умению справляться с неудачами и добиваться результатов.

Ребята от души благодарят и свою первую учительницу, и классного руководителя, и педагогов-предметников, и завучей, и директора школы – Марину Борисовну Тачкову.

Она, в свою очередь, напутствует своих новых выпускников. «У нас сегодня необыкновенный праздник, и мы все счастливы, что присутствуем на нём. Дорогие ребята, для вас сегодня прозвенит последний звонок. Мы учили вас доброте, учили самостоятельности, учили дружбе. И мы от всей души желаем вам, чтобы вы были счастливыми и здоровыми. Чтобы вам сопутствовала удача. Чтобы вы ставили перед собой цели и обязательно их добивались. Немного позже вы поймете, что школьная пора была лучшим временем вашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы вы не теряли чувство привязанности к родной школе, чтобы школьные друзья оставались с вами как можно дольше. А мы всегда будем рады видеть вас в наших стенах. И надеемся, что сюда придут учиться и ваши дети. В добрый путь!», — отметила руководитель учебного заведения.

Для депутата Совета депутатов города Новосибирска Александра Бестужева (Депутатское объединение «Единая Россия») школа №182 – родная. Здесь учился он сам. Эту школу закончили его дети.

«Я очень благодарен учителям школы №182. Здесь замечательный педагогический коллектив, который все свои знания, все свои умения, всю свою заботу вкладывает в наших детей. Вас ребята я от души поздравляю. Желаю вам успехов, достижения своих целей и жизненного благополучия!», — поздравил выпускников Александр Бестужев.