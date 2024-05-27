В Год семьи в Новосибирской области будет оказана широкая поддержка семьям с детьми

Меры поддержки семей в нашем регионе рассмотрены 27 мая в Правительстве Новосибирской области на оперативном совещании под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова.



«В рамках года семьи реализуются мероприятия, направленные прежде всего на поддержку и защиту семьи, обеспечение безопасной среды детства и семей с детьми.Первый блок – это обеспечение финансовой стабильности семей с детьми, которая достигается за счет предоставления мер финансовой поддержки и обеспечения занятости. Министерством предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей. Одним из результатов комплексной поддержки семей при рождении детей стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей (а это 26% общей численности детей)», – доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.



С учетом положений Указа Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в регионе актуализирован Закон о многодетных семьях. С 1 мая 2024 года многодетным компенсируются не только коммунальные услуги, но также и плата за жилое помещение. Дополнительно в регионе многодетным семьям предоставляются и другие меры социальной поддержки, например: автомобильный транспорт для семей с 7 и более детьми, единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья семьям с пятью детьми, выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д.



За прошедший период 2024 года трудоустроено 2226 человек, воспитывающих несовершеннолетних детей. Для тех, кто испытывает трудности в поиске работы, реализуются мероприятия по временному трудоустройству с выплатой материальной поддержки в размере 7600 руб. в месяц за счет средств областного бюджета.



Защита и поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений национального проекта «Демография».



С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития региона.



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