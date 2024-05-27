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общество

В Новосибирске бывшего начальника дептранса Новосибирска оставили под стражей

Фото: Новосибирский областной суд

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Новосибирский областной суд оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным областной прокуратуры, Васильев без проведения проверочных мероприятий, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «МЕТРО МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем он мер к возврату субсидии не принял.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нового врио руководителя дептранса назначили в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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