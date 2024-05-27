В Новосибирске хотят взять в лизинг технику для уборки на 2,1 млрд рублей

Мэрия Новосибирска намерена приобрести специальную технику для уборки улиц в лизинг на 2,1 миллиарда рублей.

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что мэрия Новосибирска собирается воспользоваться услугами лизинга для приобретения уборочной техники.

Заказчик — департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Власти хотят взять в лизинг 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов и вакуумные подметально-уборочные машины, 41 ковшовой погрузчик.

Некоторые из этих устройств должны быть оснащены роторными снегометателями, подметальными щетками и системой увлажнения. В общей сложности планируется закупить 103 единицы техники.

Максимальная стоимость контракта — 2,118 млрд рублей.

Поставщик должен доставить технику заказчику в течение шести месяцев с момента заключения контракта. Срок договора — до 31 декабря 2029 года.

Заявки на участие в тендере — до 10 июня.

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