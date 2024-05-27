В Новосибирске ограничили движение по улице Бориса Богаткова

В понедельник, 27 мая, в Октябрьском районе Новосибирска временно ограничили движение по улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили пресс-центр мэрии города.

Ограничения касаются проезжей части в районе пятого корпуса СибГУТИ по адресу Богаткова, 51, недалеко от пересечения с Ленинградской улицей. Ширина дороги сократилась на 6 метров.

Причиной ограничения являются проводимые ООО «НТСК» ремонтные работы на теплотрассе. Водителей просят соблюдать установленные дорожные знаки и следовать информационным щитам для безопасного передвижения в этом районе. Ограничения будут действовать до 5 июня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске путепровод на Фрунзе отремонтируют за 75 млн рублей.