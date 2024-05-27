В Новосибирске путепровод на Фрунзе отремонтируют за 75 млн руб

За 75 миллионов рублей отремонтируют путепровод на Фрунзе.

В Новосибирске на путепроводе через Ипподромскую магистраль на улице Фрунзе развернуты демонтажные работы на половине моста, после которых будет заменено дорожное покрытие на тротуаре и проезжей части. Сумма контракта составляет 75 миллионов рублей.

Известно, что проезжая часть путепровода составляет 13 метров, два тротуара шириной 3,45 метра и технологический – 1,15 метра.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стало известно о состоянии 27-летней девушки, влетевшей в фуру под Новосибирском.