«Стоит только помолиться»: стало известно о состоянии 27-летней девушки, влетевшей в фуру под Новосибирском

Знакомая пострадавшей в ДТП в Черепановском районе опровергла, что в салоне был ребёнок.

В воскресенье, 26 мая, на трассе в Новосибирской области столкнулись фура и легковой автомобиль. Видео с инцидентом опубликовала региональная Госавтоинспекция.

На кадрах видно, что девушка на Toyota Cresta не справилась с манёвром после обгона попутной машины и влетела во встречную фуру.

В ГИБДД сообщили, что девушка была госпитализирована в больницу с различными травмами, однако знакомая девушки сообщила корреспонденту Сиб.фм, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Кроме этого, она опровергла информацию из соцсетей, что в салоне был ребёнок.

«Ребёнка в салоне не было. Девушка жива, но в тяжелом состоянии. Стоит только помолиться, чтобы выкарабкалась», — написала собеседница.

Помимо этого, в соцсетях водители отметили, что машину так могло занести из-за заднего привода и из-за зимних шин, которые увидели на фотографиях.

«Зимняя резина вся стертая. Это могло стать причиной», — предположил один из новосибирцев.

Напомним, авария произошла в Черепановском районе Новосибирской области. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.