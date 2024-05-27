В Новосибирске продолжается отключение горячей воды

Стало известно, на каких улицах Новосибирска 27 мая отключили горячую воду.

По данным сайта сибирской генерирующей компании, в этом году по повышению надежности теплоснабжения левобережья Новосибирска был запланирован ряд мероприятий, в которые компания вложит 3,2 миллиарда рублей. Комплексную внутритрубную диагностику теплосети будут проводить в период с 15 мая по 8 сентября.

По графику, опубликованному СГК, с 27 мая начинается четвертый этап гидравлических испытаний.

В этот день горячую воду отключат на следующих улицах: Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я, Станционная и Олимпийская, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (от пл. Станиславского до пл. Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).

Специалисты предупреждают о том, что максимальный срок отсутствия горячей воды возможен до 9 июня.

Также на указанной карте можно самостоятельно отследить, в какой день и по какому адресу отключат воду.

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