В Новосибирске проверили стройплощадку около детсада, где упала стрела крана

В Новосибирске прокуратура провела проверку на строительной площадке рядом с детским садом, где упала стрела крана.

Напомним, что в апреле при строительстве многоквартирного дома на улице Рельефной, 102/2, произошла авария. Стрела подъемного крана оторвалась и упала на строительную площадку вместе с грузом.

Рядом с постройкой находится детский сад «Калейдоскоп». Во время происшествия дети находились на прогулке.

Сообщается, что пострадавших не было.

Прокуратурой была проведена проверка. Было установлено, что стрела упала из-за несоблюдения косвенными лицами должностных и технических инструкций при демонтаже башенного крана для его перебазирования.

Кран был демонтирован. Сейчас на стройке работает только один кран, который находится на безопасном расстоянии от детского сада. По информации, работа оборудования была оптимизирована.

Также в ходе проверки были обнаружены нарушения требований градостроительного законодательства и закона о промышленной безопасности. В отношении застройщика, подрядчика и их сотрудников возбуждено 11 административных дел.

Напомним, что школьник из Новосибирска дважды за день пытался ограбить магазин.