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общество проиcшествия

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мошенников с «Пушкинской картой»

Фото УФСБ России по Новосибирской области

Двое молодых людей из Новосибирска организовали мошенничество в рамках национального проекта «Культура» — с помощью «Пушкинской карты» они освоили более 11,5 миллиона рублей.

Двое находчивых юношей в возрасте 22 и 18 лет решили нажиться на новосибирской культуре. В 2022 году они с помощью мессенджеров начали продавать билеты на несуществующие концерты и спектакли. Использовались реквизиты "Пушкинских карт".

«В результате противоправной деятельности Министерству культуры Российской Федерации причинен ущерб в сумме свыше 11,6 миллиона рублей, – рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

– Следствием 5 отдела СУ УМВД России по Новосибирску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)».

Фото В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мошенников с «Пушкинской картой» 2

Находчивых юношей пока не стали брать под стражу, они будут дожидаться суда под подпиской о невыезде. За хищение в особо крупном размере у министерства культуры парням грозят 10 лет лишения свободы.

Напомним, «Пушкинские карты» стали модными у старшеклассников и студентов. Только в 2023 году в Новосибирской области их владельцы потратили 150 миллионов рублей на походы в театры и на концерты.

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Елена Отмахова
журналист

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