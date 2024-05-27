В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мошенников с «Пушкинской картой»

Двое молодых людей из Новосибирска организовали мошенничество в рамках национального проекта «Культура» — с помощью «Пушкинской карты» они освоили более 11,5 миллиона рублей.

Двое находчивых юношей в возрасте 22 и 18 лет решили нажиться на новосибирской культуре. В 2022 году они с помощью мессенджеров начали продавать билеты на несуществующие концерты и спектакли. Использовались реквизиты "Пушкинских карт".

«В результате противоправной деятельности Министерству культуры Российской Федерации причинен ущерб в сумме свыше 11,6 миллиона рублей, – рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

– Следствием 5 отдела СУ УМВД России по Новосибирску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)».

Находчивых юношей пока не стали брать под стражу, они будут дожидаться суда под подпиской о невыезде. За хищение в особо крупном размере у министерства культуры парням грозят 10 лет лишения свободы.

Напомним, «Пушкинские карты» стали модными у старшеклассников и студентов. Только в 2023 году в Новосибирской области их владельцы потратили 150 миллионов рублей на походы в театры и на концерты.