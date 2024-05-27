В Новосибирске женщине дали условный срок за получение пенсии умершего отца

Женщина во всем созналась и возместила часть ущерба.

В Новосибирске вынесли приговор женщине, получавшей пенсию умершего отца, по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Установлено, что Тамара Петровская с января 2015 года по октябрь 2021 года похитила у Пенсионного фонда России 3 млн 234 тысячи 188 рублей 79 копеек, используя поддельную доверенность на получение пенсии отца, умершего в 1991 году.

Суд признал женщину виновной. Она признала свою вину и возместила часть ущерба в размере двух тысяч рублей.

Петровской назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также она обязана вернуть невозмещенную часть украденных денег в государственную казну.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского военного приговорили к 5,5 годам колонии за самоволку.