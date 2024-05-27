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общество

В новосибирских лесах нашли первые подберезовики

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Первые подберезовики обнаружили в лесах Новосибирска.

В группе “Грибы и грибные места Новосибирской области” социальной сети “ВКонтакте” местные жители опубликовали фотографии и рассказали, что нашли первые подберезовики в лесу под Бердском.

Грибники сообщили, что своих “первенцев” в этом году обнаружили около камней, однако пока что урожая очень мало, так как самый благоприятный месяц для сбора данного вида является август.

Напомним, что в Новосибирске волонтеры спасли семерых бельчат, упавших с деревьев.

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Валерия Митрохина
Журналист

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