В новосибирских лесах нашли первые подберезовики

Первые подберезовики обнаружили в лесах Новосибирска.

В группе “Грибы и грибные места Новосибирской области” социальной сети “ВКонтакте” местные жители опубликовали фотографии и рассказали, что нашли первые подберезовики в лесу под Бердском.

Грибники сообщили, что своих “первенцев” в этом году обнаружили около камней, однако пока что урожая очень мало, так как самый благоприятный месяц для сбора данного вида является август.

Напомним, что в Новосибирске волонтеры спасли семерых бельчат, упавших с деревьев.