В Новосибирской области почти в три раза увеличилось количество укусов клещей

В Новосибирской области количество укусов клещей выросло почти в три раза.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Новосибирской области, за неделю с 15 по 21 мая в Новосибирской области значительно увеличилось количество укусов клещей — в 2,9 раза, с 684 до 1983 случаев.

В Новосибирской области больше всего укусов зафиксировано в Новосибирском районе — 407 укусов, Искитимском районе — 181 укус, Тогучинском — 136 укусов.

В самом Новосибирске наиболее пострадавшими районами стали: Советский — 130 укусов, Первомайский — 67 укусов, Заельцовский — 56 укусов.

Кроме того, 97 человек из области были укушены клещами в других регионах.

Из 1737 клещей, которых доставили для проверки на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, 48 оказались положительными (это составляет 2,7% от общего числа).

Также было проверено 1742 клеща на наличие клещевого боррелиоза. Из них 503 оказались положительными (28,8%).

Акарицидные обработки были проведены на территории около двух тысяч гектаров.

Напомним, что пенсионерка приехала в Новосибирск, чтобы обмануть пожилую женщину.