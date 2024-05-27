В Новосибирской области прогнозируют заморозки до -5 градусов и мокрый снег

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -5 градусов и мокрый снег.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, в регионе в ближайшие трое суток могут возникнуть заморозки.

Ночью 28 мая температура может опуститься до -3 градусов. В среду, 29 мая, ожидается похолодание до -4 градусов.

А в четверг, 30 мая, возможны заморозки до -5 градусов, а на севере области может выпасть мокрый снег. В течение всех трех дней будут умеренные осадки.

Напомним, что в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение на 27 мая.