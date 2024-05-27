В Новосибирской области ввели компенсацию платы за жилье для многодетных семей

В Новосибирской области появилась компенсация платы за жилье для многодетных семей.

В Новосибирской области в рамках объявленного Указом Президента России Года семьи был актуализирован закон о многодетных семьях. Согласно изменениям, с 1 мая 2024 года, помимо компенсации коммунальных услуг, им также будет компенсироваться плата за жилое помещение.

Помимо этого, существуют и другие меры поддержки: семьям с семью и более детьми предоставляется автотранспорт, семьям с пятью и более детьми — единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья, а также выплаты для многодетных семей, в которых есть первоклассники и студенты вузов и другие.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр труда и социального развития региона Елена Бахарева рассказала, что министерство предоставляет 21 областную меру поддержки. Этими мерами пользуются 120 тысяч семей.

В преддверии летней оздоровительной кампании, которая начнется 1 июня, проведена проверка антитеррористической защищенности лагерей, состояния пожарной безопасности, функционирования систем видеонаблюдения, а также наличия охраны и ограждений.

Отмечается, что дети могут отдыхать только в тех оздоровительных организациях, которые внесены в реестр оздоровительных учреждений Новосибирской области.

Напомним, что жители Новосибирска массово начали собирать лук-слизун.