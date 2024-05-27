Вдохновляющие истории успеха молодых сибиряков представят на конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

К 2030 году в России будет 8,3 миллиона граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 году – уже 9,7 миллиона, что на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. «Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века», – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию в феврале текущего года.

Президент России анонсировал запуск нового национального проекта «Молодежь России», в котором будет консолидирован позитивный опыт в сфере молодежной политики. Нацпроект призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодежи, а также затронуть все существующие аспекты жизни молодых граждан, начиная с инфраструктуры, карьеры, предпринимательства и заканчивая добровольчеством, наукой и международным молодежным сотрудничеством.

На протяжении многих лет в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства«Сибирь.ПРО» действует номинация «Молодая Сибирь», рассказывающая о достижениях молодых сибиряков. В текущих условиях она приобретает особую актуальность. Премию традиционно поддерживает генеральный партнер проекта Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком».

«Мы считаем необходимым поощрять журналистов, которые обращаются к теме молодежи. Пример активных и прогрессивных сибиряков, которые развивают себя, свой регион, свой бизнес и добиваются существенных результатов в деле, которому себя посвящают, является драйвером и для тех, кто об этом читает», – отметил вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Победа в номинации «Молодая Сибирь»присуждается за материал или серию материалов об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере; о роли наставничества в современном образовании, о развитии молодежных движений, в том числе о добровольческих проектах разной тематики, студенческих трудовых отрядах и т.д. На конкурс также допускаются работы, которые рассказывают о федеральных и региональных проектах, гражданских инициативах, реализуемых на средства грантовой поддержки, направленных на реализацию кадрового потенциала молодого поколения, а также о начале реализации национального проекта «Молодёжь России».

Напомним, в октябре 2023 года для победителей восемнадцатого конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» был организован пресс-тур на инфраструктурные объекты компании ПАО «Ростелеком» в Красноярском крае. Лидеров проекта особенно впечатлило посещение Красноярской ГЭС в г. Дивногорске – мощного драйвера промышленности всего края.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». ИНН 5406004291. erid:LjN8K24c7