Ведущий шоу «На ножах» Ивлев закрыл фешенебельный ресторан после визита модели из Новосибирска

Популярный шоумен был непоколебим в своем решении, предложив ребрендинг заведения.

Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев продолжает путешествовать по российским регионам, изучать заведения общепита и предлагать варианты для их развития. Зачастую шеф непоколебим в своем решении, нередко помощь ему оказывают приглашенные гости. Так случилось в минувшем выпуске: действие разворачивалось в Подольске в фешенебельном с виду «Панораме Лаунж» . Заведение работало в убыток: шеф-повар Самир, а также его мать и отец (тоже сотрудники заведения) не смогли нащупать ориентиры в грамотном управлении, отсюда патовость ситуации. Ивлев пытался научить Самира премудростям ресторанной кухни, однако тот не хотел слушать.

Тогда авторы «На ножах» пригласили независимых экспертов, среди которых и оказалась сибирячка Анастасия Воеводина. Девушка отметила, что ей было необходимо протестировать несколько блюд: шашлык, стейк, каре ягненка и люля-кебаб. Девушка призналась, что блюда были вкусные, однако заведение требует ребрендинга, а шеф-повар нуждается в новых знаниях. Ивлев предложил закрыть заведение, а вложив в него 750 тысяч рублей, открыть под новым названием — «Шик-шашлык». Только тогда дела бизнесменов пошли в гору.