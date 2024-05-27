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общество

Ведущий шоу «На ножах» Ивлев закрыл фешенебельный ресторан после визита модели из Новосибирска

Фото: стоп-кадр из шоу «На ножах»

Популярный шоумен был непоколебим в своем решении, предложив ребрендинг заведения.

Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев продолжает путешествовать по российским регионам, изучать заведения общепита и предлагать варианты для их развития. Зачастую шеф непоколебим в своем решении, нередко помощь ему оказывают приглашенные гости. Так случилось в минувшем выпуске: действие разворачивалось в Подольске в фешенебельном с виду «Панораме Лаунж» . Заведение работало в убыток: шеф-повар Самир, а также его мать и отец (тоже сотрудники заведения) не смогли нащупать ориентиры в грамотном управлении, отсюда патовость ситуации. Ивлев пытался научить Самира премудростям ресторанной кухни, однако тот не хотел слушать.

Фото Ведущий шоу «На ножах» Ивлев закрыл фешенебельный ресторан после визита модели из Новосибирска 2

Тогда авторы «На ножах» пригласили независимых экспертов, среди которых и оказалась сибирячка Анастасия Воеводина. Девушка отметила, что ей было необходимо протестировать несколько блюд: шашлык, стейк, каре ягненка и люля-кебаб. Девушка призналась, что блюда были вкусные, однако заведение требует ребрендинга, а шеф-повар нуждается в новых знаниях. Ивлев предложил закрыть заведение, а вложив в него 750 тысяч рублей, открыть под новым названием — «Шик-шашлык». Только тогда дела бизнесменов пошли в гору.

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Дарья Лапина
Журналист

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