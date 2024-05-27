Жители Хилокского жилмассива в Новосибирске пожаловались на незаконную торговлю мигрантов через месяц после рейда

Жители Хилокского жилмассива в Новосибирске пожаловались не бессмысленность рейдов — незаконная торговля вновь вернулась на их улицы.

В Хилокском жилмассиве вновь появилась незаконная торговля на улице, несмотря на то, что в апреле силовики проводили там рейд.

«Установлено 5 лиц с нарушением миграционного режима, в отношении которых произведено выдворение, также 4 лица были привлечены к административной ответственности за непостановку на воинский учёт», — говорилось в сообщении СУ СК по региону.

Следователи тогда обнаружили объекты общепита, где нарушаются требования к безопасности услуг, и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК.

В сообществе во «Вконтакте» «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» 26 мая опубликовали пост, в котором утверждается, что мигранты вернулись на улицу, где незаконно продают продукты возле дороги на тротуаре.

«Убрали ярмарки, только вздохнули спокойно, как вот они снова торгуют. На тротуар ставят свои машины», — жалуются новосибирцы.

По их словам, они обратились в ГАИ, однако никто не приехал.

«Сколько можно?! Перенесите уже проклятый рынок от нас подальше! Ведь весь свой товар торгаши приобретают именно там», — говорится в сообщении.

Администратор сообщества Жанна пояснила корреспонденту Сиб.фм, что от полицейских рейдов нет никого смысла, так как мигранты, по её словам, заранее знают, когда приедут силовики.

«В прошлом году рейды проходили вот так: очень громко, с шумом, с мигалками выдвигаются полицейские. И тут, на Хилокском, про этот рейд уже знают все. Силовики приезжают, все улицы вылизаны, нелегалов нет. Дальше вся делегация едет на Хилокский рынок, где им выстраивают приезжих. Администрация выдает "неуместных", и мы дальше читаем по новостям, что вот, 10 нелегалов поймали. Как только уезжает делегация, они вновь все выползают», — рассказывает женщина.

По её словам, каждое утро на жилмассиве на улице Хилокской выстраиваются мигранты, которые ищут временную работу.

«Приезжает машина, собирает их и отвозит на какой-нибудь объект. Потом обратно привозят. Нелегалов тут очень много», — продолжает она.

Спустя месяц после последнего рейда на этой же улице вновь появилась незаконная торговля, говорит Жанна.

«Ящики, фрукты. Автобусами сюда приезжают, у нас тут как на автовокзале. Торгуют с ящиков, режут баранов, продают головы. Кругом гниль», — сетуют она.



Жители вызывают полицию, однако, по их словам, на вызовы никто не приезжает.

«Полицию мы вызываем, но они не приезжают. Как нам с этим бороться? Мы не знаем. Но молчать мы не будем. Мы будем добиваться, чтобы наши права на комфортную жизнь были соблюдены», — отметила Жанна.

Жители района также добавили, что претензий к Хилокскому рынку у них нет, но они называют его раковой опухолью, распустившей метастазы.

«Мигранты там покупают продукты и начинают продавать их незаконно на стихийных рынках. Поэтому мы их называем метастазами», — объяснили жители.