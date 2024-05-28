2,4 миллиона квадратных метров дорожного полотна отремонтируют за год по нацпроекту БКД в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области дорожные работы пройдут на 99 объектах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Планируется обновить 2,4 млн квадратных метров дорожных покрытий. В нормативное состояние будет приведено порядка 260 км дорог и 2,15 тысяч погонных метров мостов и путепроводов. Работы проводятся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.





Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский в ходе пресс-конференции. Он отметил, что большое внимание будет уделено дорогам опорной сети региона: направление на Павлодар, Ленинск-Кузнецкий и от Татарска до Карасука. Так, на дороге «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук» отремонтируют 10 км, на «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – 19,4 км, «Новосибирск – Кочки – Павлодар» – 22,5 км.



В нормативное состояние приведут также крупные дороги, которые соединяют районные центры с федеральными дорогами. Будет отремонтировано 9,6 км «Чаны – Венгерово – Кыштовка». Также планируется отремонтировать 14,5 км дороги «Куйбышев – Северное». Кроме того, ремонтные работы пройдут и на дорогах, проходящих через небольшие отдаленные сельские территории во всех районах области.



«Мы значительно увеличили объем работ на искусственных сооружениях. Если в 2023 году дорожники региона привели в норматив свыше 1,1 тысячи погонных метров искусственных сооружений, то в 2024 году ремонт ведется на более чем 2,1 тысячи п.м. Это в два раза больше, чем в 2023 году и почти в 4 раза больше по сравнению с 2022 годом», – отметил Анатолий Костылевский.



В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» также пройдет ремонт на улично-дорожной сети муниципалитетов. На эти цели выделены субсидии в сумме более 8,6 млрд рублей, что больше на 1 млрд рублей по сравнению с 2023 годом. За счет субсидий в муниципальных образованиях Новосибирской области будут выполнены работы на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта протяжённостью 57,5 км.



Так, например, в г. Новосибирске в рамках национального проекта будет проведен ремонт 14 объектов улично-дорожной сети, из которых 12 финансируются за счет областных средств, а также 7 искусственных сооружений с привлечением федерального бюджета.



Министр также акцентировал внимание на объектах прошлых лет, работы на которых проходили также в рамках национального проекта. По его словам, сейчас в регионе завершается гарантийное обследование введенных дорог, и подрядчики обязаны будут до 1 июля 2024 года за свой счет устранить появившиеся дефекты.



Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указами Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф