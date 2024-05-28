Более 500 культурных мероприятий провели в железнодорожных библиотеках с начала года

С начала года в 12 библиотеках Западно-Сибирской магистрали состоялось более 500 мероприятий для жителей и гостей сибирских регионов. Железнодорожные библиотеки работают на станциях: Омск, Новосибирск, Инская, Барабинск, Кемерово, Тайга, Белово, Промышленная, Новокузнецк, Барнаул, Алтайская и Кулунда.

Учреждения обеспечивают своих читателей технической, художественной, научно-популярной литературой, активно обновляют библиотечный фонд, а также внедряют современные технологии. К примеру, услугами получения электронных книг с января 2024 года воспользовались более 10 тысяч железнодорожников и членов их семей.

Также железнодорожные библиотеки регулярно проводят акции, мероприятия, встречи с писателями и открытые лектории для жителей и гостей регионов Западной Сибири. В них может принять участие любой желающий.