День пограничника: начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло рассказал о буднях погранслужбы и «набеге» турков на Польшу

За плечами у главы метрополитена — пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области, служба в Афганистане, на Западной Украине.

28 мая в России отмечают День пограничника — в числе известных сибиряков немало представителей данной профессии, в том числе Аркадий Чмыхайло, ныне начальник новосибирского метрополитена. Нетрудно догадаться, что за плечами Аркадий Владимирович имеет внушительный опыт погранслужбы, а именно 40 лет.

В работе метрополитена и погранслужбы находит немало общего: расписание поездов, работа сотрудников — все это по строгому регламенту. Ни на службе в погранвойсках ни в работе метрополитена Аркадий Чмыхайло ошибок не допускает, поэтому сотрудника ценят и уважают коллеги.

Аркадий Владимирович родился в семье офицера-пограничника в Туркмении. Детство провёл на пограничной заставе в Средней Азии. С будущей профессией определился в юном возрасте, свою роль сыграл отец и близкие. После школы отправился в Подмосковье, где поступил Голицинское пограничное училище. Далее — пятилетняя служба на Карпатском участке Советско-Польской границы на Западной Украине. С 1986 по 1988 годы служил пограничником в Афганистане, где получил орден Красной звезды и медаль «За боевые заслуги».

Через два года поступил в Военно-политическую академию имени Ленина.

«Там учили рассуждать и делать выводы, а не зубрить какие-то догмы», — подчеркивает Аркадий Чмыхайло.

Далее последовала служба в Риге, продлившаяся до 1991 года. После развала СССР был отправлен в Калининград, где пришлось создавать с нуля пограничную инфраструктуру на российско-литовской границе. После этого Аркадия Владимировича направили в Карелию на должность начальника Сортавальского пограничного отряда.

Затем поступил в Академию Генерального штаба, по окончании которой два года служил в Санкт-Петербурге. А после был отправлен в Сибирь, где в течение девяти лет возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области.

Отвечая на вопрос о самом крупном задержании в приграничной зоне за карьеру, вспоминает историю 2005 года, когда 14 граждан Турции пытались прорваться в Польшу.

«Мы заранее получили оперативные данные, которыми и воспользовались. Позже стало известно, что нарушители искали слабые места в охране государственной границы», – поделился Аркадий Владимирович.

В начале апреля 2017-го года генерал-майор Аркадий Чмыхайло был назначен на должность заместителя начальника Новосибирского метрополитена по безопасности, а через два года возглавил организацию. Экс-пограничник отмечает, что метрополитен и пограничная территория – это не небо и земля. Есть в них что-то общее, перекликающееся. Например, точное расписание, регламент работы, график несения службы.

Ранее Сиб.фм публиковал открытки с Днём пограничника.