«Два серьезных ДТП на Большевистской в Новосибирске»: перекрыты все полосы в сторону центра

Горожане застряли на трассе на несколько часов.

Вечер вторника, 28 мая, оказался для новосибирских автомобилистов не самым удачным. Речь идет про тех, кто попал в серьезную пробку, развернувшуюся на Большевистской (в сторону центра города). Столкнулись сразу два автомобиля, что привело к коллапсу. Автовладельцы пишут в сети, что стояли в пробке часами: кому-то удалось сдвинуться с мертвой точки, кто-то до сих пор стоит и надеется, что попадет домой к ужину.

Пользователи сети делятся комментариями на этот счет в паблике «АСТ-54».

«Я сейчас ехала от гостиницы до Речного целый час... Ужас!».

«Я думаю почему так свободно в городе.... Все дела сегодня свои успел сделать. Не было бы счастья, а несчастье помогло, что называется».

«Все решили перестроится одновременно не глядя в зеркала?».

«Бинго, не иначе».