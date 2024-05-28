Две трети новосибирских студентов планируют подрабатывать этим летом

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил новосибирских студентов колледжей и вузов и узнал, планируют ли они подрабатывать на летних каникулах и сколько хотят заработать.

Опрос проводили с 13 по 21 мая среди 2020 российских студентов в возрасте 17-19 лет во всех округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

По данным исследования, планируют подработать этим летом 60% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали:

кассиры – 14%;

курьеры – 13%;

официанты – 10%;

репетиторы – 7%;

работники кол-центров – 7%

продавцы – 5%;

комплектовщики товаров – 4%;

бухгалтеры – 4%;

промоутеры – 4%;

фотографы – 4%.

Еще 14% ответивших готовы рассмотреть любые предложения подработки с хорошей оплатой.

Среди причин подработки респонденты назвали (множественный выбор вариантов ответа): возможность накопить деньги – 71%, материальную подстраховку – 57%, отсутствие занятости летом – 27%, желание помочь родителям – 34%, необходимость рассчитаться с долгами – 16%, заработок для оплаты обучения – 13%, подработка – это хобби – 11%.

По данным опроса, 16% студентов планируют заработать до 20 тысяч рублей, 30% – от 20 до 40 тысяч рублей, 21% – от 40 до 60 тысяч рублей, 7% – от 60 до 80 тысяч рублей, 13% – от 80 до 100 тысяч рублей, 13% – более 100 тысяч рублей.