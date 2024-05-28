Shot: Элджею хотят запретить выступать на фестивале в родном Новосибирске

Рэперу Элджею из Новосибирска хотят запретить выступать на фестивале в родном городе.
Как сообщает телеграм-канал «Shot», Элджею (Алексей Узенюк), российскому рэп-исполнителю из Новосибирска, хотят запретить выступать в родном городе.
Летом в городе состоится фестиваль, на котором артист планирует выступить.
Некоторые родители из Новосибирска обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой проверить песни артиста.
Они считают, что в музыке Элджея содержится пропаганда наркотиков и «разврата».
Напомним, что танцовщица из Новосибирска участвует в шоу «Титаны» на ТНТ.