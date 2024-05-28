Фанаты преследуют новосибирского звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого в Саратове

Охранники не допускают поклонников «Кощея» до него, желающие сфотографироваться и взять автографы у звезды расстроены.

В Саратове продолжаются съемки сериала «Комбинация», один из съемочных дней пришелся на 27 мая. В качестве локации была выбрана площадь Кирова, где расположен саратовский цирк. Одним из актеров, снимающихся в сериале стал Никита Кологривый, известный по роли «Кощея» в «Слове пацана».

Поклонники старались поймать звезду, сделать фото, видео, взять автограф, но охранники до артиста их не пустили. Через несколько часов Кологривый обратился к саратовским фанатам через свой Telegram-канал.

«Ой, ребятушки дорогие, Саратов. Простите ради Бога, вон едем. Я не успеваю сейчас каждому уделить внимание. Многие расстраиваются, что не успевают со мной сфотографироваться, не успевают получить автограф. Ребятки, не расстраивайтесь, мы еще успеем это сделать обязательно. Я постараюсь придумать и организовать фан-встречи какие-то, может какие-то творческие встречи. Не обижайтесь на охрану, они делают свою работу, у них тоже есть свои задачи», — обратился Кологривый в поклонникам.