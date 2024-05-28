Обновить конструкции и сохранить облик: в Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост

Ремонт Октябрьского моста идёт в соответствии с графиком – объём выполненных работ подходит к отметке 50 %. Сроки выполнения – на особом контроле. Об этом на выездном совещании заявил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Октябрьский мост был построен в 1955 году. Последний раз капитальный ремонт проводился в прошлом веке – в 1998 году. Откладывать ремонт далее было нельзя. Все решения были приняты своевременно, контракты заключены. Сейчас на объекте работают три подрядчика. Все этапы идут в строгом соответствии с графиком, на объекте ежедневно задействовано около 80 человек. Учитывая значимость этой транспортной артерии, будем держать ход работ на постоянном контроле. Трафик движения с берега на берег очень напряжённый, поэтому нацеливаем подрядчиков на ускорение производства работ и на раннюю сдачу, – подчеркнул мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. – Мы подходим к отметке 50 % и можем уверенно говорить, что все основные работы успеем завершить в тёплое время года».

Самая трудоёмкая часть работы – уширение консольной части тротуара. В результате пешеходная часть моста станет просторнее. На сегодня эти работы выполнены наполовину. Параллельно устанавливаются новые опоры освещения и контактной сети, меняется перильное и барьерное ограждения. Последним этапом будет выполняться устройство гидроизоляции, устройство деформационных швов, укладка асфальтобетона на проезжей части. Полностью движение транспорта перекрываться не будет, полосы будут ремонтироваться по очереди.

Задача строителей – обновить конструкции моста, но при этом сохранить его исторический облик. По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, чугунные секции ограждения будут заменены их точными копиями. Их изготавливают на том же заводе, что и оригинальные секции, установленные 68 лет назад, но уже с применением современных технологий.

«Общая стоимость объекта – 2 млрд 247 млн рублей. Для ускорения работ привлечены две дополнительные подрядные организации, на объекте сейчас работают три подрядчика. В подмостовой зоне ведутся укрепительные работы, ремонт опор, антикоррозионные работы на пролётных строениях, так как они металлические. Полностью будут заменены опоры освещения, контактная сеть, предусматривается праздничная подсветка – светодиодные гирлянды», – отметил Иосиф Кодалаев.

К концу октября планируется полностью открыть мост для движения транспорта, а в ноябре – сдать объект.