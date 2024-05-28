К 98-летнему Афанасию Кудояру из Ордынки Новосибирской области приехали сотрудники ФСБ в День пограничника

Афанасий Кудояр начинал карьеру на границе с Японией.

28 мая в России празднуется День пограничника: отмечают в том числе и жители Новосибирской области. Среди сибиряков немало, кто связал свою жизнь со службой, проявлял мужество и отвагу. Среди них оказались и жители Ордынского района, в том числе 98-летнрий Афанасий Кудояр.

Сложно представить, но свою карьеру он начал 80 лет назад: в далеком 1943 году служил на на границе с Японией.

Ветеран погранвойск награжден медалями «За Победу над Германией и «За Победу над Японией». Сотрудники погрануправления ФСБ РФ прибыли в Ордынский район, чтобы лично поздравить с праздником ветерана-пограничника и вручили ему памятные подарки.

Сообщается, что в Ордынском районе жили еще двое пограничников Яков Устюжанин и Александр Красиков. Они оба геройски погибли в боях Великой Отечественной войны.