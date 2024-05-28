Как 600 колыванцев помогают фронтовикам? Рассказываем о волонтёрах группы «Масксети Колывань»

Год назад Павел Кулешов, Ульяна Березина и ещё трое жителей Колыванского района создали сообщество для помощи фронтовикам. Сегодня в группе «Масксети Колывань» состоит около 600 человек из 25 населённых пунктов, им помогают депутаты райсовета и главы поселений. Корреспондент Сиб.фм пообщался с волонтёрами и узнал, что привело их в добровольчество и как они выстраивают работу.

Павел Кулешов, руководитель группы «Масксети Колывань» и участник регионального сообщества «Сибирь своих не бросает»

– Почему вы занялись именно маскировочными сетями?

­–Я охотник. Раньше сети сам вязал дома, так как они мне на охоте были нужны. Умею это делать. Когда первый раз в зоне СВО побывал, спросил парней, что им больше всего нужно и чем помочь в наших силах. Оказалось, что масксети, которые бабушки дома плетут, получаются гораздо плотнее заводских. И из-за этого даже дроны с тепловизорами под ними ребят почти не видят. Это выяснилось опытным путём. Так что наши масксети служат им реальным подспорьем, спасают много жизней.

Администрация р.п. Колывань выделила нам помещение, где мы теперь складируем сети.

– Как давно образовалась группа? Сколько единомышленников в ней состоит? Какие направления помощи вы освоили?

– Мы создали группу «Масксети Колывань» летом 2023 года. Сейчас в ней состоит порядка 600 человек. Участвуют жители большинства населённых пунктов Колыванского района и кое-кто из Новосибирска. По возрасту – в основном пенсионеры, или люди средних лет, поколение 80-х. Более молодых людей, к сожалению, крайне мало. Потеряла наша страна пару поколений, упустила момент патриотического воспитания... Хорошо, хоть сейчас у нас начали гимны петь по утрам в школах.

Изначально группа создавалась именно для плетения масксетей. Но сейчас мы и заявки наших бойцов обрабатываем, адресно собираем и доставляем помощь. На всё нас конечно не хватает. Один человек попросит – это уже тысяч 200-500 надо, чтобы его подразделению помочь. А обращений очень много. Но что можем, делаем.

– А что в основном сейчас просят бойцы? Как доставляете?

– Просят антидронные ружья, купольные РЭБ, хозяйственные автомобили (по возможности бронированные), электрогенераторы, квадрокоптеры, зарядные хабы и т.п. В основном техника нужна.

Доставляем почти всегда сами – садимся за руль и едем в наши новые регионы, а там кто-то из части нас встречает, забирает груз. Сейчас пробуем через депутата нашего райсовета Ивана Бочарова наладить взаимодействие с АНО «Интеграция», чтобы периодически по их каналам доставлять грузы.

Раньше на Газелях ездили, но они постоянно рассыпались по дороге, приходилось в пути чинить. По пять дней занимала дорога в один конец. Сейчас ездим на фуре. Хороший человек, Леонид Закутаев, просто дал фуру нам, мы сели – поехали. Сам он городской, но живёт здесь, в Колывани. На фуре в одну сторону где-то за 3,5 дня добираемся.

Надо торопиться, потому что дома надо работать и деньги зарабатывать. Волонтёрство – это дело безвозмездное. Меня постоянно люди спрашивают: «Сколько ты за это денег получаешь». Я отшучиваюсь: «Очень много, давайте вместе заниматься этим и вы столько же начнёте получать»...

Ульяна Николаевна Березина, координатор группы

– Ульяна, сколько координаторов в группе «Масксети Колывань»? Чем вы зарабатываете на жизнь?

– Нас, основателей этой группы, пять человек. Я, Павел Кулешов, Татьяна Ярошаускас, Иван Щербенёв и Олеся Кирчанова. Олеся у нас предприниматель, Татьяна – председатель районной общественной организации «Ресурсный центр общественных инициатив», Я – педагог-психолог в школе, Иван работает водителем в транспортной компании, а Павел сейчас меняет направление деятельности – ранее трудился в пищевом производстве, а теперь тоже в транспортную сферу уходит.

– Как вы координируете сборы помощи для бойцов, работу волонтёров из разных населённых пунктов?

– Мы организовали группу в WhatsApp. Ребята звонят, пишут, оставляют заявку. Сначала её обсуждаем малой группой – у нас есть отдельный чат координаторов. Мониторим цены, узнаём, как лучше приобрести конкретное оборудование, если запрос касается каких-то технологических вещей.

Затем уже выставляем пост в нашу основную группу. Пишем, что нужны такие-то позиции, решаем вопрос приобретения. Кто-то выбирает и приобретает целые позиции один, кто-то вскладчину.

– Павел Кулешов рассказывал, что ткань и основы для сетей группа закупает на свои средства. А как вы распределяете основы и ткань по населённым пунктам? Ведь это сам по себе немалый труд – скажем, в десяток сёл развезти всё, а потом обратно собрать готовые изделия?

– Поправлю. Какую-то часть материала нам безвозмездно выделяют по распоряжению губернатора Новосибирской области через ассоциацию «Интеграция». Просто нужно его заметно больше, поэтому мы активно закупаемся и сами.

У нас всё плетение сетей идёт при содействии администраций конкретных населённых пунктов. Бывает, главы сами приезжают, берут материал и по готовности привозят нам готовые масксети. Бывает – отправляют водителей.

Вяжут сети обычно в ДК и школах. В дом культуры приходят все желающие жители, а в школах трудятся учителя, ученики и, иногда, их родители. На данный момент у нас в Колыванском районе 25 точек по вязанию сетей действует.

Нужда в сетях не спадает. Ещё недавно мы вязали грязевую расцветку, актуальную для зимы в новых регионах РФ. Сейчас у ребят там весна и мы вяжем уже зелёные масксети. Что в зимних расцветках не успели отправить, оставим уже до осени. Там они снова пригодятся.

Депутаты Совета депутатов Колыванского района от партии «Справедливая Россия – За Правду» Иван Бочаров и Виктор Коротков

– Виктор, вы тоже состоите в группе «Масксети Колывань»? Как участвуете в её деятельности?

– Помогаем разными способами. Сам я стараюсь из личных средств ежемесячно выделять на помощь участникам СВО не менее 10 000 рублей. Иногда столько, иногда немного больше. Иван тоже часто участвует в сборах. Какие-то позиции по заявкам бойцов закрыть получается. Недавно мы им провода покупали, например, для обустройства позиций (их электрификации) на фронте, газовые баллончики для походных плиток...

На сегодняшний день из Колыванского района в зоне СВО где-то порядка 150 человек находится. Вот им мы и помогаем в первую очередь. Им, а также их семьям, которые здесь тоже нуждаются в поддержке. Кому-то нужно починить бытовые электроприборы, розетки те же подкрутить, кому-то дров привезти. Мы иногда кого-то нанимаем для этих работ, а иногда и сами приезжаем, что-то делаем.

– Иван, пожалуйста, расскажите подробнее о помощи семьям фронтовиков.

– Приведу относительно недавний пример. У одной из жительниц Колывани муж был мобилизован на фронт. Сын сейчас в армии проходит срочную службу. Соответственно, ей в хозяйстве мужскую работу вообще некому выполнить. А тут выгребная яма заилилась... Мы с Виктором сами разобрали эту яму, привлекли людей, чтобы откачать из неё всё. Решили эту проблему, для её хозяйства весьма чувствительную.

Или вот к нам в отделение Партии «Справедливая Россия – За Правду» обратилась бабушка одна. Внучке её исполнялось пять лет, а отец в зоне СВО. Ребёнку хотелось, чтобы от папы кто-то пришёл и её поздравил. Нашли ветерана боевых действий, который был дома в отпуске в этот момент. Он в форме приехал, малышку поздравил. Вроде бы мелочь, но и ей и близким её это было очень приятно и важно.

Сами бойцы периодически обращаются за юридической помощью – оформить заявку на положенный бесплатный земельный участок, документы на статус ветерана боевых действий. Юрист нашего Центра защиты прав граждан бесплатно помогает им с этим.