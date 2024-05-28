Кассация поставила точку в резонансном споре между ЦБ и страховой компанией

Кассация вынесла решение в споре между ЦБ и страховой компанией.

В понедельник Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (ЗСО) повторно рассматривал дело о будущем крупной страховой компании «НСГ-«Росэнерго». Результаты этого судебного разбирательства были опубликованы в картотеке.

В декабре 2020 года в ООО «НСГ-«Росэнерго» была введена временная администрация из-за нарушения маржи платежеспособности. В ноябре 2021 года по иску Центрального банка компанию признали банкротом, и в отношении нее было открыто конкурсное производство.

После того как в феврале 2022 года в кассации отменили решение о банкротстве страховой компании, дело было рассмотрено заново в первой и второй инстанциях. Суд оставил в силе решение предыдущих судебных инстанций об отказе в признании страховой компании банкротом.

В состав коллегии судей, помимо председателя Николая Лаптева, вошёл также заместитель председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Сергей Мельник.

На четырех заседаниях кассационного суда представители регулятора и Агентства по страхованию вкладов поддерживали доводы жалобы и просили вернуть дело в новосибирский арбитраж или вовсе принять новое решение.

ООО «НСГ-«Росэнерго», также известное как ООО «Синергия», было зарегистрировано в Горно-Алтайске в 1999 году. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей.

В 2020 году компания заняла 30-е место по сумме собранных страховых премий в сфере добровольного и обязательного страхования и 7-е место по числу заключенных договоров ОСАГО.

Компания «НСГ-Росэнерго» обладает значительными активами в различных регионах России. В Новосибирске это недостроенный санаторий на берегу Бердского залива, расположенный в курортной зоне. Также компания владеет активами в Красноярске, Бийске и Краснодарском крае. В частности, «НСГ-Росэнерго» имеет долю в отеле «Марьин остров», который находится в Чемале.

В ходе прений основной спор возник по поводу размера обязательств, которые в основном состоят из требований Российского союза автостраховщиков (РСА). Эти средства были выплачены автовладельцам из компенсационного фонда РСА.

Представитель Центрального банка сообщил, что в перечне заявленных требований содержится информация о более чем 42 тысячах выплатных дел на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.

Однако представители «НСГ-«Росэнерго» отметили, что на данный момент РСА подал в суд иски только на сумму 2,3 миллиарда рублей. При этом обоснованность этих требований ещё не была установлена судом.

В ходе судебного заседания представители Центробанка подтвердили, что в требованиях со стороны Российского союза автостраховщиков (РСА) есть много спорных моментов. В частности, в сумму включены выплаты по страховым полисам, которые находятся на хранении в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), на сумму 71 миллион рублей. Также учтены выплаты по полисам, которые были похищены, на общую сумму 388 миллионов рублей.

Еще одна особенность дела «НСГ-«Росэнерго» заключается в том, что судам приходилось работать в условиях отсутствия четких правовых норм, когда вопрос, который нужно было решить, не был урегулирован законодательством.

Страховой компании удалось доказать, что список заявленных требований не следует приравнивать к размеру обоснованных обязательств.

«Центробанк и АСВ начали отождествлять перечень заявленных требований кредиторов и размер реальных обязательств, при этом зафиксировано, что были выплаты по украденным полисам, были незаконные выплаты при отсутствии документов, задвоения требований. Сегодня в судах целый список исков РСА к гражданам по незаконным выплатам. Можно ли в такой ситуации считать перечень заявленных требований кредиторов обоснованными обязательствами? Нет», — сказал представитель собственников «НСГ-«Росэнерго» Сергей Тарасов.

Сергей Мельник, заместитель председателя Арбитражного суда ЗСО и член Коллегии судей, уточнил у представителя временной администрации — ГК АСВ могут ли они заявлять возражения на требования кредиторов.

Юрист АСВ Илья Богданов объяснил, что законодатель не предоставил страховым компаниям таких прав.

«Мы как временная администрация не можем отказать во включении требований в реестр, рассмотрение требований по существу возможно только в рамках конкурсного производства», — сказал он.

У страховой компании есть реестр кредиторов на сумму 94 млн рублей, куда включены требования 11 тысяч автовладельцев. Они три года не получают свои деньги после расторжения договора ОСАГО. У временной администрации нет полномочий на преимущественный расчет с кредиторами. Собственникам пока не вернули инструменты корпоративного контроля.

Учредителей и бывший генеральный директор страховой компании Василий Марьин ранее заявлял, что компания готова погасить требования кредиторов в течение двух месяцев после возврата собственникам возможности распоряжаться имуществом и денежными средствами «НСГ-Росэнерго». Несмотря на прекращение дела о банкротстве, полномочия по управлению компанией находятся у временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов.

«Еще одна коллизия процесса в том, что в законодательстве о банкротстве финансовых компаний прописан механизм введения Центробанком временной администрации, а процесс прекращения полномочий временной администрации при отмене или отказе в банкротстве не урегулирован, — говорит юрист и арбитражный управляющий Маргарита Воскресенская, представлявшая в суде «НСГ-«Росэнерго».

Юрист считает, что на решение суда оказала влияние активная позиция одного из бенефициаров, Василия Марьина. Об этом сообщает РБК Новосибирск.