Зарабатывает 20 млн рублей в месяц. Кто такой блогер Влад А4, почему сводит с ума миллионы детей в РФ

Шоумен зарабатывает свыше 600 тысяч рублей в сутки и одаривает девушку дорогими подарками.

5 июня знаменитому белорусскому блогеру Владу Бумаге исполнится 28 лет: он считается одним из наиболее высокооплачиваемых инфлюэнсеров. По некоторым данным, его ежедневный заработок — 663 тысячи 500 рублей в день, в месяц — около 20 млн рублей. Свою нишу Влад А4 нашел в челленджах: 24 часа в офисе крупной компании, сутки в батутном центре, 24 часа с сыном клоуна и проч. Не боится Бумага экспериментировать над собой или предметами: может превратить свою кровать в аквариум, поедать несколько часов подряд кислые конфеты, открыть точку фаст-фуд в собственной квартире и многое другое.

Никнейм «А4» появился не просто так — настоящая фамилия блогера — Бумага. В школьные годы он стеснялся ее и даже просил родителей заменить фамилию, но те отказались. Семья блогера не имеет отношения к индустрии развлечений: мама — учитель начальных классов, папа — инженер-строитель. Известно, что с семи лет парень ходил в спортивную секцию по хоккею в родном Минске, был даже нападающим юношеского резерва команды «Динамо». Юноше пророчили большое будущее на спортивном поприще. В 16 лет получил серьезную травму ноги и был вынужден оставить большой спорт.

После школы задумался о будущем: решил исходить из того, что нравится. А нравилось парню снимать и монтировать видео. Свой канал на ютуб-платформе зарегистрировал свой канал 29 ноября 2014 года.

Начинал не ради денег или славы, а от скуки. Заметив, что ролики смотрят и набирают популярность — начал снимать чаще, ежедневно. Сегодня на его ютуб-канале свыше 54 млн подписчиков, в друзьях ВКонтакте — почти 2,5 млн человек.

Первое видео под названием «Когда мамы нет дома — выложил в тот же день». Ролик собрал несколько тысяч просмотров, и он понял, что это интересно людям и ему самому. Большую популярность получил после выхода ролика «Ice Bucket Challenge» и «24 часа в батутном центре». Скачок подписчиков был заметный: от 50 тысяч человек до одного миллиона.

Влад Бумага продолжает экспериментировать с челленджами, также любит пранки, розыгрыши и другие творческие форматы, включая социальные. Многие считают, что Бумага подглядывает за западными блогерами, время от времени заимствуя их идеи. В этом нет ничего криминального, многие так делают, уверены подписчики. Ролики автор выкладывает каждый день — приходится подглядывать и подсматривать у других.

Влад Бумага подкупает легкостью, открытостью и отзывчивостью к людям.

Знакомы зрители с блогером и через федеральные каналы: например, в феврале 2020-го года он стал гостем «Вечернего Урганта».

Иван Ургант спросил, в чем секрет популярности. Влад Бумага ответил, что сам не знает.

Влад Бумага с 2017 года встречается с блогером Юлией Годуновой. Девушка родилась в городе Ельске в Белоруссии. У неё есть канал на ютубе Julia Godunova. Своей девушке Бумага подарил Porsche Cayenne стоимостью 120 тысяч долларов.