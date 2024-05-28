Медведь задрал двух коров в Каргатском районе под Новосибирском

Коровы забрели в глубину леса и больше оттуда не вышли.

Жители и обитатели Новосибирской области нередко встречают диких животных на своем пути. Как правило, речь идет про локации, сильно отдаленные от города. Похожая история произошла около деревни Натальинка Каргатского района, где проживает меньше ста человек. Один из предприимчивых местных жителей занимается фермерским хозяйством, содержит скот. Обстоятельства «побега» двух коров не сообщаются, но покинув пределы фермы и отправившись в лес они встретились с медведем. Вернуться обратно коровам не удалось, хищник их загрыз.

Сообщается, что региональное Минприроды выдало разрешение на отстрел медведя. Через некоторое время охотоведы вооружились, выследили косолапого и устранили его.