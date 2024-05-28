На вокзале в Новосибирске ограбили мужчину на 70 тысяч рублей

В Новосибирске на вокзале у мужчины похитили 70 тысяч рублей.

Как сообщается в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири», в Новосибирске сотрудники ведомства раскрыли грабеж на привокзальной площади на станции «Новосибирск-Главный».

К сотрудникам на станции обратился 47-летний местный житель, который рассказал о том, что у него пропала барсетка с телефоном и деньгами внутри.

Транспортные полицейские установили, что до этого потерпевший познакомился на привокзальной площади с двумя мужчинами, которые предложили ему выпить. Из-за спиртного потерпевший на некоторое время потерял бдительность, а новые знакомые воспользовались этим и забрали барсетку. После этого они покинули место происшествия.

Сумму ущерба оценили в 70 тысяч рублей.

«Следователями транспортной полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Действующим законодательством за данное деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — гласит пост.

Напомним, что новосибирские следователи СК проводят проверку по факту смерти двух человек, погибших при пожаре в Октябрьском районе.