На Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске выпал град

Жители Ленинского района недоумевают — май месяц продолжает «дарить» сюрпризы.

Жители Юго-Западного жилмассиве в Новосибирске делятся в соцсетях неожиданными кадрами — снимками града. Один из подписчиков паблика АСТ-54 отправил небольшой видеоролик, снятый из окна собственного авто. Через стекло видно, как по капоту машины бьет небольшой град.

«Наши подписчики с Юго-Западного жилмассива говорят, что выпал град», — сообщают администраторы сообщества.

Пользователи сети поспешили высказаться на этот счет в комментариях.

«Короче машину можно не делать, только сделаешь опять град».

«Где лето вообще? Когда уже куртку можно убирать будет? Или пуховик пора доставать?».

«Вы забыли прошлый год? Когда с неба ледяные куриные яйца падали? Это еще по-божески».